'Fleur Agema is een hondendrol in een zakje dat je terugvindt als je voor het eerst weer een jas aandoet'

De ergernissen lopen Marcel van Roosmalen over de schoenen, zo zegt hij in De Nieuws BV. En die ergernissen komen hoofdzakelijk uit Vak K. "En dan denkt iedereen natuurlijk Marjolein Faber die allemaal nazi-vergelijkingen over zich afroept". Maar die is niet, legt Van Roosmalen uit. Volgens hem heeft Faber nog iets eerlijks over zich, je weet precies wat je aan haar hebt: helemaal niets als je een vreemdeling bent, het maximale als je behept bent met xenofobe gedachten. Nee, de grootste ergernis is Fleur Agema: "We weten dat je er niets van snapt. Maar kan dat uit beeld?"