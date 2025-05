Flavio Briatore wil ik heten

Flavio Briatore is terug in de Formule 1-paddock, voor de niet-Formule 1-kenners: de paddock is het geheel van garages langs de pitstraat, de plek waar de auto’s worden geprepareerd, maar ik wil het niet over de paddock hebben, ik wil het over Flavio Briatore hebben. Om met de deur in huis te vallen: ik zou dolgraag Flavio Briatore heten, dat is al sinds 1994 zo, toen ik voor het eerst van Flavio Briatore hoorde, ik vraag me eigenlijk af waarom ik niet ergens in de afgelopen dertig jaar mijn naam bij de burgerlijke stand liet veranderen in Flavio Briatore, aan de andere kant: ik kan me altijd nog eens laten omdopen tot Flavio Briatore.