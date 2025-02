Flaterende Faber weet niet dat Zelenksy democratisch gekozen is Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1655 keer bekeken • bewaren

PVV-minister Marjolein Faber praat Donald Trump na en is niet op de hoogte van feiten. Dat werd vrijdag pijnlijk duidelijk toen ze vooraf aan de ministerraad geïnterviewd werd door RTL. De verslaggever legde minister Faber de uitspraak voor van de Amerikaanse president Trump die Zelensky afgelopen week een „dictator” noemde. Daarmee praatte Trump Russische propaganda na. Faber weigerde aanvankelijk in te gaan op de vragen van RTL.

Ze zei een paar keer achter elkaar dat het haar om „vrede in Oekraïne” ging, daar hoopte ze op. Pas helemaal aan het eind van het interview, en pas nadat ze al was weggelopen, kwam Faber terug om tegen de verslaggever te zeggen dat Zelensky níet democratisch gekozen was.

De leugenachtige bewering van Marjolein - 'mijn tweet klopt' - Faber, leidde tot onmin in het kabinet. Na afloop van de vergadering nam de PVV-bewindsvrouw onder druk van haar collega’s de Russische leugen terug.

Minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) reageerde afwijzend op Fabers woorden. (…) De uitspraak van Faber is besproken in het Catshuis, waar de ministerraad elke week is, bevestigde Brekelmans achteraf tegen Ferwerda. Pas daarna nam Faber haar woorden terug. Toen ze het Catshuis verliet zei Faber tegen de RTL-verslaggever dat Zelensky toch „democratisch gekozen” is. „Dat had ik moeten weten.”

Zelensky werd in 2019 door een zeer grote meerderheid (73 procent) van de bevolking tot president gekozen. Zijn termijn is officieel afgelopen maar door de oorlog en het feit dat het Russische leger forse delen van het land bezet houdt is het - ook wettelijk - niet mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. Daarom regeert Zekensky door als president in oorlogstijd. Zelensky en Oekraïne zijn bondgenoten van Nederland. Dat maakt de onwaarheid van Faber extra pijnlijk, ook omdat een minister altijd namens het hele kabinet spreekt. Faber blijkt dergelijke grote verantwoordelijkheid niet aan te kunnen.