15 jul. 2022 - 5:18

Broodmolen dank voor de bijdrage, ik kon mijn vinger er niet meer op leggen waar de iimmuniteit vandaan moest komen. Maar dit laat mij, als leek, afvragen of dit arrest als jurisprudentie wel relevant is, gezien ministerie AZ. Toegegeven heeft dat er sprake was van institutionele discriminatie. Dit vanwege, specifiek art. 17 juncto art. 14 evrm. Art. 17 Verbod van misbruik van recht, bepaalt inzake Staat+overige bepalingen evrm: Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien. Art. 14 Verbod op discriminatie, bepaalt als 1 vd wettelijke bepalingen onder art. 17: Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. Ik zal ondanks het arrest toch even mijn probleem inzake die gekwalificeerde immuniteit qua gedachte verder afmaken, na deze post irt teleologische+sociaal-maatschappelijke interpretatie.