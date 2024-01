Fiscus opent jacht op Marktplaatsverkopers en andere online handelaren

29 jan. 2024 - 13:53

Anders dan wat de tekening doet vermoeden, gaat de belastingdienst niet aan achter particulieren die af en toe wat oude huisraad verkopen, maar om mensen die Marktplaats en dat soort platformen gebruiken om flinke handel (met doorgaans in China gekochte troep) te drijven. Een vriend van mijn zoon houdt daar zo'n 50k op maandbasis aan over - met uitschieters in de decembermaand van het dubbele. Ik dacht dat dat opschepperij was, maar inmiddels weet ik beter. Vrijwel elke euro die meneer verdient, is netto. De belastingdienst kent hem alleen als student. Hij lacht zich, zoals hij dat zelf plastisch omschrijft, de ballen uit zijn broek. Dat soort mensen mogen wat mij betreft best wel worden opgespoord.