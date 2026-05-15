Finnen en Letten schrikken wakker door luchtalarm, gevaar inmiddels geweken

Burgers in Finland en Letland ontvingen vrijdagochtend even na zes uur de waarschuwing binnen te blijven vanwege vijandelijke activiteiten in het luchtruim. Er zouden drones het gebied zijn binnengedrongen. Tal van gevechtsvliegtuigen stegen op en patrouilleerden onder meer boven de Finse hoofdstad Helsinki. Internationale langeafstandsvluchten van de burgerluchtvaart werden omgeleid. De Finse premier Petteri Orpo meldde via sociale media: "Er is een waarschuwing uitgegeven voor een dronedreiging in Uusimaa. De autoriteiten nemen maatregelen en de strijdkrachten hebben hun bewakings- en reactiemogelijkheden versterkt."

Een uur later werd het sein veilig afgegeven door de premier: "Het gevaar in Uusimaa is voorbij. Het is dus veilig om naar school of werk te gaan." De autoriteiten spreken elkaar tegen. Volgens een topambtenaar van Binnenlandse Zaken was een drone het luchtruim binnengedrongen maar het lerger spreekt dat tegen, aldus de VRT: "We hebben ook geen middelen ingezet om drones af te weren."

De chef van de luchtmacht Timo Herranen spreekt wel over het risico van "grotere drones met een zwaardere wapenlast" die onderweg waren naar Finland. De waarschuwing vanochtend werd dus uitgestuurd op basis van aanwijzingen. Het leger vindt niet dat er sprake is van een overreactie. "Zolang er drones in de buurt zijn, vormen die een risico", besluiten ze. Premier Orpo sluit zich daarbij aan.

De Finse strijdkrachten verkeren wel in verhoogde staat van paraatheid. De Europese politieke nieuwssite Politico legt uit dat de strijdkrachten aan de noordoostelijke grenzen van de Europese Unie alert zijn vanwege een grootschalige Oekraïense aanval op Rusland die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat het 355 Oekraïense drones heeft neergehaald, onder meer in de grensregio van Estland en Letland. In maart vlogen twee drones laag over zee en Zuidoost-Finland en stortten neer.

De Estlandse publieke omroep ERR meldt:

Ondertussen gaven de Letse strijdkrachten vannacht een luchtalarm af voor de oostelijke districten Rēzekne, Ludza, Balvi en Krāslava, meldde LSM. Ook werden gevechtsvliegtuigen van de NAVO Baltic Air Policing ingezet. Net als in Finland werd inwoners geadviseerd binnen te blijven, ramen te sluiten en de 'twee-muren-principe' toe te passen ter bescherming. Letland meldde dat de luchtverdediging aan de oostgrens was versterkt met extra militaire eenheden. Letland kende deze week politieke onrust, met als hoogtepunt het aftreden van Evika Siliņa als premier na het uiteenvallen van de coalitie. Een van de twistpunten was de reactie op drone-aanvallen in Letland. Oekraïne heeft ongehinderd drone-aanvallen kunnen uitvoeren op Russische infrastructuur en andere locaties, in die mate dat er in Rusland bezorgdheid bestond over de veiligheid van burgers die de herdenkingsplechtigheid op 9 mei bijwoonden. Mede door de enorme omvang van Rusland is het moeilijk om deze aanvallen te pareren.

In de nacht van woensdag op donderdag viel Rusland met raketten en honderden drones de Oekraïense hoofdstad Kyiv en andere burgerdoelen aan. Daarbij vielen tientallen dodelijke slachtoffers.

