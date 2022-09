Finland wil hek aan grens bouwen om vluchtende Russen tegen te houden

29 sep. 2022 - 1:28

Nee, nooit totaal voor alles en iedereen. Bijvoorbeeld, hoe weet je of iemand een vluchteling, immigrant of intrigant is? Wat is de procedure en waar behoort dat te gebeuren? Hoeveel kan welke plaats aan per bepaald termijn? Wat zijn de risicos van een niet geintigreerde Russische minoritiet in een buurland naast Rusland? De vraag in verschilllende gevallen is hoe men het reguleert. Dat kan je slecht of goed doen. Niks doen is dom.