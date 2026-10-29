Finland start strafrechtelijk onderzoek naar Google om bosvernietiging voor datacenters Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 50 keer bekeken • Bewaren

Justitie in Finland heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar Tuike Finland, een dochterbedrijf van techreus Google, dat geleid wordt door de Amerikaanse multimiljardair en Trump-vazal Sundar Pinchai. Het bedrijf heeft op de geplande locatie voor een datacenter in Muhos, in het noorden van Finland, 330 hectare bos gekapt en drooggelegd nog voordat de wettelijk verplichte milieueffectrapportages klaar waren. Volgens de politie zijn er bij de waterhuishouding op de bouwplaats 'onduidelijkheden en tekortkomingen' geconstateerd. Dat schrijft The Guardian donderdag.

Eerder deze maand legde de Finse toezichthouder al het werk stil op twee locaties: behalve Muhos ook Otanmäki, zo’n honderd kilometer verderop. Activisten schatten dat in Muhos 250.000 bomen illegaal zijn gekapt en in Otanmäki 150.000. Google-landenmanager Antti Järvinen verdedigde zijn werkgever door te zeggen dat het bedrijf heeft gehandeld naar 'het beste inzicht in de wetgeving op dat moment'.

De zaak heeft in Finland een stevig nationaal debat aangewakkerd over wat datacenters nu eigenlijk voor lokale gemeenschappen, het milieu en de energieprijzen betekenen. De projecten waarvoor grote stukken bos zijn vernietigd, maken deel uit van een investering van 13 miljard euro, de grootste die Google in Europa heeft aangekondigd. In Finland liggen aanvragen voor in totaal 145 nieuwe datacenters ter beoordeling. Premier Petteri Orpo noemde het binnenhalen van die investeringen in september nog een 'topprioriteit', voor zijn land. Inmiddels hebben ruim 93.000 mensen een petitie getekend die oproept tot strengere regels en vergoeding van milieuschade.

Volgens hoogleraar informatica Jussi Kangasharju van de Universiteit van Helsinki levert een datacenter Finland bar weinig op: de bedrijven bedienen vooral internationale klanten, de opbrengsten komen vooral bij de techreuzen zelf terecht.

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