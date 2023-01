Finland bereid Zweden achter te laten op weg naar het NAVO-lidmaatschap

Na de Russische invasie in Oekraïne besloten Zweden en Finland hun heil te zoeken bij de NAVO. Alle lidstaten waren voor, met uitzondering van Turkije en Hongarije. Turkije wilde in ruil voor een goedkeuring dat de beide landen onder andere mensen zou uitleveren die door de regering in Ankara worden verboden aan de Koerdische bewegingen PKK en YPG en aan de islamitische geleerde Gülen. Na de nodige onderhandelingen leek de Turkse president Erdogan de deur open te zetten voor een NAVO-lidmaatschap van de twee Scandinavische landen.

Dat veranderde nadat de afgelopen tijd in Zweden meerdere incidenten plaatsvonden die de relatie met Ankara op scherp zetten. Zo werd bij een demonstratie in Stockholm door Koerdische demonstranten een pop aan een lantaarnpaal gehangen die veel weg had van Erdogan. Afgelopen weekend verbrandde de extreemrechtse Zweed Rasmis Paludan een koran voor de Turkse ambassade in Stockholm. Hoewel de Zweedse premier Ulf Kristersson de acties scherp heeft veroordeeld, heeft hij ook laten weten dat Turkije te veel eisen stelt aan Zweden.