Financiën zal breekpunt worden voor programkabinet

Het door informateur Kim Putters voorgestelde programkabinet zal alleen tot stand kunnen komen als de partijleiders van PVV, BBB, NSC en VVD onmetelijk ver over hun eigen schaduw heenstappen.

Verwacht mag worden dat de PVV, in ruil voor het opgeven van het premierschap van Geert Wilders, een forse compensatie zal opeisen op onderdelen die vermoedelijk veel geld gaan kosten.

PVV en BBB hebben over de uitgaven van de overheid geheel andere opvattingen dan de meer behouden visies daarover van de VVD en NSC. Deze laatste partijen willen zich strak houden aan de in de EU afgesproken begrotingsregels en de omvang van de toegestane staatsschuld. BBB en PVV huldigen daarentegen het standpunt dat tijdelijk best flink meer geld uitgegeven kan worden en EU-wet- en regelgeving geen hinderpaal mag zijn voor het kunnen realiseren van belangrijke punten uit hun partijprogramma’s.