Filmopnames stilgelegd wegens grensoverschrijdend gedrag Bill Murray

Wat zich precies op de set van de nieuwe film Being Mortal heeft afgespeeld is onduidelijk. Ook is de identiteit van de vrouw niet bekend. ‘Ik dacht dat ik iets grappigs deed, maar zo werd het niet opgevat,’ verweert Murray zich. Volgens hem wil de studio simpelweg alles juist doen en zijn de opnames tijdelijk stilgelegd zodat uitgezocht kan worden wat er exact gebeurde.

"Het is een leerschool voor me geweest", zegt de 71-jarige Murray. “De wereld is anders dan toen ik een klein kind was. Wat ik als klein kind altijd grappig vond, is niet per se hetzelfde als wat nu grappig is. Dingen veranderen en de tijden veranderen, dus het is belangrijk voor mij om daar nu achter te komen.”