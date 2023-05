Filmfestival Cannes onder vuur: ‘een verkrachtersfestival’ • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

#MeToo lijkt hét gespreksonderwerp van het Filmfestival van Cannes te worden. Nog voor het festival dinsdag van start ging, gooide de bekende 34-jarige actrice Adèle Haenel de knuppel in het hoenderhok. In een open brief schreef ze dat de Franse filmindustrie “bereid is om alles te doen om de verkrachtende bazen te beschermen”. Volgens Haenel wordt seksuele roofdieren geen strobreed in de weggelegd. De actrice put uit eigen ervaring. In 2019 beschuldigde ze regisseur Christophe Ruggia van jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zou al zijn begonnen toen de actrice 12 jaar oud was.

Ook het Filmfestival van Cannes krijgt er van langs in de open brief van Haenel. De organisatie deinst er immers niet voor terug om wegens verkrachting aangeklaagde mannen als Roman Polanski en Gérard Depardieu op het schild te hijsen. Daar komt bij dat Harvey Weinstein zich tijdens het festival schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Festivaldirecteur Thierry Frémaux reageert als door een wesp gestoken als hij wordt geconfronteerd met de kritiek van Haenel. Hij wijst het predicaat ‘verkrachtersfestival’ van de hand, schrijft NRC. “Zo dacht zij er niet over toen ze hier zelf was, of ze leed toen aan cognitieve dissonantie?”, klaagt Frémaux.

Critici mensen dat de festivaldirecteur de aanklacht van Haenel niet op waarde weet te schatten. Dat blijkt volgens hen ook uit de keuze voor de openingsfilm: het door Maïwenn geregisseerde kostuumdrama ‘Jeanne du Barry’. De regisseuse kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat ze in februari hoofdredacteur Edwy Plenel van Mediapart, een platform voor onderzoeksjournalistiek, in het gezicht spuugde. De aanleiding: de #MeToo-onthullingen van Mediapart over Maïwenns voormalige echtgenoot Luc Besson.

NRC schrijft: “Maïwenn behoort tot het segment Franse vrouwen – aangevoerd door Catherine Deneuve – dat #MeToo wegwuift als Angelsaksische preutsheid en het opneemt voor het mannelijk recht tot flirten en lastigvallen. Die houding sijpelt door in Jeanne du Barry. Maïwenn speelt Jeanne Vaubernier, die maîtresse wordt van de eenzame, oude vorst Lodewijk XV en opklimt tot gravin. Jeanne bewoont een wereld van ‘galanterie’ waarin echte mannen seks eisen en echte vrouwen ze daarmee manipuleren. Als libertijn staat het Jeanne vrij om haar lichaam te gebruiken om aan de armoede te ontsnappen: het is háár keus zich door de stokoude hertog De Richelieu te laten berijden om hogerop te komen. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar.”