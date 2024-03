Fikse straffen voor terroristische groep Sharia4Belgium Actueel • 11-02-2015 • leestijd 2 minuten • bewaren

Alle 45 leden veroordeeld ... Twaalf jaar cel en 5000 euro boete voor leider en oprichter Fouad Belkacem ... Meeste leden krijgen vijf jaar cel en 2500 euro boete … Kroontgetuige Jejoen Bontinck krijgt 40 maanden voorwaardelijk

De rechter in Antwerpen noemt Sharia4Belgium een terroristische organisatie die van plan was om misdrijven te plegen in België of daarbuiten. De organisatie indoctrineerde jongeren met gewelddadig salafisme en bereidde ze voor op de gewapende strijd in Syrië, aldus de uitspraak op woensdagochtend. De verdediging ontkent dat er mensen naar Syrië zijn gestuurd.

De rechter stelde in het vonnis:

De leden zijn aanhangers van het gewelddadige jihadistische ideëengoed. Sharia4Belgium wilde vanuit gewelddadig jihadisme bestaande regimes omverwerpen en vervangen door totalitaire islamitische staat.”

De rechtbank vindt dat de groep jongeren met strenge trainingen mentaal en fysiek voorbereidde op de gewapende strijd. “Onder meer door examens af te nemen en video’s te tonen die onthoofdingen lieten zien”, klonk het. Het martelaarschap werd ook constant verheerlijkt door Belkacem.

Sharia4Belgium werd in 2010 opgericht en eind 2012 opgeheven. Daarna zijn tientallen leden op jihad gegaan naar Syrië om te vechten bij IS en Al-Nusra. Volgens de advocaten van de als terreurgroep aangemerkte organisatie zouden er slechts bijeenkomsten en bekeringen op straat zijn georganiseerd, maar is niemand naar Syrië gestuurd.

Iedereen veroordeeld Er waren slechts negen leden bij het proces aanwezig, maar alle 45 leden zijn veroordeeld. De niet-aanwezige leden zijn in Syrië of zijn daar omgekomen. Maar omdat dat laatste in geen geval officieel is bevestigd zijn ook zij veroordeeld en vraagt de rechter hun onmiddellijke aanhouding. Een viertal bij het proces aanwezige verdachten krijgen wel celstraf, maar worden niet direct aangehouden.

Kroongetuige Jejoen Bontinck getuigde tegen de organisatie en pleitte vrijspraak omdat hij zou zijn gehersenspoeld door Belkacem. Bontinck vertrok zelf ook naar Syrië maar werd door zijn vader teruggehaald. De rechter ziet hem niet als slachtoffer en veroordeelt spijtoptant Bontinck tot een voorwaardelijke celstraf van 40 maanden. Zijn vader noemde dit voorafgaand aan het proces “de wereld op zijn kop”, maar zegt na de uitspraak tevreden te zijn met de straf die zijn zoon krijgt opgelegd. Het is de laagst uitgedeelde straf in het proces.

Foto: Fouad Belkacem is volgens de rechter de leider en oprichter van Sharia4Belgium