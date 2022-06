Fiji slaakt noodkreet: 'Klimaatcrisis gevaarlijker dan oorlog'

De klimaatcrisis is een groter gevaar dan oorlog. Dat heeft Fiji laten weten op de Aziatische veiligheidstop in Singapore. Een groot deel van de aandacht ging daar uit naar de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de oorlog in Oekraïne, maar dat is voor de eilandstaten bij lange na niet het grootste probleem, zo waarschuwde de minister van Defensie van Fiji Inia Seruiratu.