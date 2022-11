FIFA-topman reageert fel op kritiek uit Europa: 'dubbel moraal' en 'puur racisme' Nieuws • Vandaag • leestijd 4 minuten • 208 keer bekeken • bewaren

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zaterdag tijdens de persconferentie in Qatar uitgehaald naar Europeanen die kritiek uiten op hem, de FIFA en de Golfstaat. De kritiek op de arbeidsomstandigheden in het land noemt hij 'ontzettend onrechtvaardig' en beschuldigt Europeanen van een 'dubbel moraal' en 'puur racisme'. "Ik denk dat voor wat wij, Europeanen, de afgelopen 3000 jaar hebben gedaan, we ons moeten verontschuldigen voor de komende 3000 jaar voordat we mensen morele lessen gaan geven'', aldus Infantino.

De 52-jarige voorzitter begon zijn lange speech tijdens de persconferentie in Qatar met: ‘’Vandaag voel ik me Qatari. Ik voel me Arabier. Ik voel me Afrikaan. Ik voel me gay. Ik voel me gehandicapt. Ik voel me een migrantarbeider.” Vervolgens zei hij geen van de genoemde identiteiten te zijn, maar wel zich te 'voelen' als hen. ‘’Want ik weet hoe het voelt om gediscrimineerd te worden.’’

Daarmee doelde de voorzitter op zijn jeugd. Zij ouders waren immigranten in Zwitserland. ‘’Zij werkten heel hard in moeilijke omstandigheden. Ik herinner me heel goed waar en hoe de immigranten leefden. Welke rechten ze hadden. Ik herinner me hoe ze behandeld werden. Dat is nog niet lang geleden hè, ik ben geen 150 jaar oud’’, zei hij. Toen hij erop gewezen werd vrouwen in zijn speech niet genoemd te hebben, voegde hij eraan toe zich ‘ook vrouw te voelen’.

De voorzitter liet weten bewust niets eerder gezegd te hebben om in de tussentijd met de door hem genoemde groepen in gesprek te gaan. Hij gaf aan geen nieuws meer te lezen, omdat dat hem depressief maakt. ‘’Maar nu wil ik discussiëren over de onderwerpen die al dan niet terecht op tafel liggen. Het is tamelijk ongelooflijk, eerlijk gezegd. Hopelijk kunnen we daarna ook nog over voetbal praten.”

Toen hij aankwam in de hoofdstad van Qatar, ging hij op bezoek bij accommodaties voor migranten. Daarmee ging hij terug naar zijn kindertijd. ‘’Ik zei tegen de mensen hier: dit is niet goed, we moeten iets doen. En net als Zwitserland nu een inclusief land is, heeft Qatar ook progressie gemaakt.” De FIFA zou leidend geweest zijn bij het helpen verbeteren van de situatie van migranten werknemers door het kafala-systeem – waarbij arbeiders aan werkgevers verbonden zijn – af te schaffen, een minimumloon en hittebescherming in te voeren.

Vorig jaar meldde The Guardian dat minstens 6.500 migranten werknemers om het leven zijn gekomen sinds de voorbereidingen voor het WK van start zijn gegaan. Volgens Infantino is het kritiek van het Westen hypocriet, omdat sinds 2014 er 25.000 migranten zijn overleden tijdens een poging om Europa binnen te komen. ‘’Qatar biedt hen deze kans. Zij doen het op een legale manier. Wij in Europa sluiten onze grenzen.’’ Als het Westen echt om het lot van deze mensen geeft, moet het volgens Infantino hetzelfde doen als Qatar. ‘’Creëer enkele kanalen, enkele legale kanalen, om het percentage van deze werknemers dat naar Europa komt toe te laten nemen. Geef ze wat werk. Geef ze wat toekomst.”

De 52-jarige voorman deelde ook een sneer uit naar Europese regeringsleiders betreft hun houding als het gaat om Qatarese gas. ‘’Nu Europa gas nodig heeft, komen alle regeringsleiders plotseling naar Qatar. Kijken ze dan naar de arbeidsomstandigheden? Nee. De FIFA en Qatar doen dat wel, al jaren.”

Een ander onderdeel van zijn betoog was de discussie rondom de LHBTIQ+-rechten. Deze zullen tijdens het WK in de Golfstaat beschermd worden, volgens Infantino. ‘’Ze hebben bevestigd en ik kan bevestigen dat iedereen welkom is. Als je hier en daar een persoon hebt die het tegenovergestelde zegt, dan is dat niet de mening van het land, het is zeker niet de mening van de FIFA’’, zei de voorzitter. De houding van critici zou moeten veranderen, volgens hem. ‘’Je wilt thuisblijven en zeggen hoe slecht ze zijn, deze Arabieren, deze moslims, want het is niet toegestaan om in het openbaar homo te zijn. Ik vind dat het moet worden toegestaan. Maar het is een proces. Als iemand denkt dat hameren en bekritiseren iets zal bereiken, dan kan ik je vertellen dat het precies het tegenovergestelde zal zijn. Het zal meer deuren sluiten.”

Hij liet weten zich ook ontzetten geërgerd te hebben aan de berichten over ‘nepfans’ die de afgelopen dagen opdoken in Europa. ‘’Omdat iemand eruit ziet als een Indiër zou hij geen voetbalfan kunnen zijn? Dat is puur racisme! Dit zijn oprechte mensen. Ze hebben een moeilijk leven, net als iedereen. Nu kunnen ze daar even aan ontsnappen.”