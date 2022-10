Fietsers en voetgangers houden stoet antivaxx-truckers tegen

7 feb. 2022 - 20:04

Dat hele framen en polariseren doen vooral de ongevaccineerden. Die maken er een thema van. Veel mensen die gevaccineerd zijn doen dat ook omdat ze weer naar de kroeg willen of naar de bios. En omdat het praktisch is. Het zijn de ongevaccineerden die het ongekend ideologisch opkloppen. Die het nodig vinden om gevaccineerden schapen te noemen. En net als velen keer je het volledig om. Dit soort demonstranten, rechts radicalen en ongevaccineerden( Baudet en Wilders ook) hebben echt een geweldige kwaliteit om redelijke mensen weg te jagen. Ik ben ook tegen sommige corona maatregelen. En ik heb ook 3 keer zo'n "gifspuit" in me. Die heb ik wel overgewogen genomen. Het is geen dictatuur. De regering doet het om kwetsbare mensen uit het ziekenhuis te helpen. Mensen die zich laten vaccineren die doen dat om zelf niet in het ziekenhuis te komen. En in het begin om te voorkomen dat het bij andere gebeurde. Die scholen, horeca en winkels gingen dicht om dat we minder doden wilde. En minder gewonden. En geen zorg implosie. Bill Gates zit er niet achter. 5 G zit er niet achter. Je gaat niet als ongevaccineerde naar Auschwitz. Het zijn die demonstranten die polariseren. Het zijn de ongevaccineerden die polariseren. En voor de rest is polarisatie en tweedeling een bagger argument. Die tweedeling bestond al lang voor corona. En het is absoluut een vijf of een tien deling. Nederland is onverdeeld in sub groepen. We hebben geen basis inkomen voor iedereen maar voor kwetsbaren. Dat noemen we uitkeringen .We hebben arme en rijke wijken. We hebben een tweedeling vrouwen en mannen. We hebben een tweedeling blank/ zwart/ moslim. We hebben een 17 deling in het parlement. En het wordt ook ( hoe hypocriet) vaak in de mond genomen door mensen die vooraan staan om moslims als groep op zij te zetten. De meest grove reacties krijg ik hier van mensen die de "tweedeling" willen tegen gaan. Een "tweedeling" en een "polarisatie" en "uitsluiting" is vooral erg als het een groep overkomt waarvan mensen vinden dat ze zielig zijn. PVV en FvD kiezers worden uitgesloten en dat is zielig. Eenzijdig is dat zielig. De ongevaccineerden maken een keuze en zijn aangewezen op testen en dat is puur bedoeld om hun te pesten dus zielig. De ongevaccineerden zijn voor natuurlijk immuniteit en zouden het liefst dat virus moeten willen krijgen, maar 2 G die dat bevordert is dan weer slecht. Het zijn niet de gevaccineerden die de boel kort en klein slaan. Het zijn niet gevaccineerden 80'ers die met een fakkel voor het huis van Kaag staan. Het is altijd hetzelfde groepje. Laat dat volk zich eens gedragen. Laat ze eens fatsoenlijk demonstreren. Zonder godwins. Zonder gescheld op andere. Zonder hysterische vergelijkingen. Maak je keuzes en in vredesnaam. Accepteer nu eens de gevolgen. En als je op een domme idioot als Baudet stemt of Engel dan wordt je ook terecht als een clown gezien. En moet je niet zeuren. Ik ben afhankelijk geweest van uitkeringen en toeslagen. Ook zat ik aan de verkeerde kant van de "hervormingen". Je hoeft mij niet uit te leggen wat tweedeling is. Maar ik jank niet. Terwijl ik wel sympathie en empathie moet hebben voor mensen die zelfverkozen richting tweedeling aan sturen