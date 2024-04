Fietsenmakers weigeren fatbikes te repareren omdat ze een gevaar op de weg zijn Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 492 keer bekeken • bewaren

De fatbike, in feite een als fiets gecamoufleerde elektrische brommer, wordt steeds populairder, vooral onder jongeren. Terwijl voor een scooter de helmplicht geldt, glipt de fatbike door de mazen van de wet omdat die door de wetgever wordt gezien als elektrische fiets. Fietsenmakers daarentegen maken zich ernstig zorgen over de elektrische wegmonsters omdat de bikes vaak opgevoerd worden en zeer hoge snelheden kunnen bereiken. Mede omdat er zo hard mee wordt gereden, slijten de bikes ook snel. Remblokken en banden moeten soms al na driehonderd kilometer vervangen worden.

Een rondgang van de regionale publieke omroep NH Nieuws wijst uit dat veel fietsenmakers weigeren de fatbikes te repareren. De reperateurs vinden de 'fietsen' te gevaarlijk. De fatbikes houden zich niet aan de Europese normen die onder meer stellen dat de maximumsnelheid 25 kilometer per uur is. Veel fatbikes hebben niet eens een begrenzer en zijn ook nog eens opgevoerd. In de Tweede Kamer bleek vorige maand een meerderheid te zijn om de verkoop van opvoersetjes te verbieden.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop zei daarover tegen de NOS:

"Het was de hoogste tijd, het is idioot dat het kon. Voor de verkeersveiligheid is een goed onderscheid tussen brommers, fietsen en scooters noodzakelijk. Met die opvoersetjes maken mensen met een fiets er eigenlijk een brommer van. Dat is heel slecht voor de verkeersveiligheid." Volgens De Hoop leveren opgevoerde fatbikes heel gevaarlijke situaties op. "Die racen soms met 60 km per uur door de stad. Dat moet je voorkomen. Om het verbod te handhaven heb je toezicht nodig. En eigenlijk moeten we ook een leeftijdsgrens voor fatbikes invoeren."

Ondertussen weigeren veel fietsenmakers de gewraakte vervoermiddelen te repareren. "Ik wil niet dat er iets met mijn klanten gebeurt. Daarom blijf ik er ver van weg. We repareren alles, behalve fatbikes," verklaart een bezorgde fietsenmaker tegenover NH Nieuws. Verzekeraars vergoeden geen schade en kosten als blijkt dat een fatbike is opgevoerd.

Ook bij Beekhoven Bikes in Amsterdam-Noord kun je niet met je fatbike terecht. "Dat hebben we ook nooit gedaan, want die markt is verstoord door het opvoeren en de jeugd die erop rijdt", zegt Jeffrey Beekhoven. "We willen voorkomen dat die jeugd hier langskomt en vraagt of wij er een gashendeltje op willen draaien of dat wij hun fatbike kunnen opvoeren." Daarnaast speelt mee dat de kwaliteit van de fatbikes vaak niet om over naar huis te schrijven is. Volgens Beekhoven gaan ze erg snel kapot.

Er zijn wel fatbikes die aan de normen voldoen en niet makkelijk opgevoerd kunnen worden maar die kosten een veelvoud van de goedkope modellen die via AliExpress direct bij Chinese leveranciers besteld worden.