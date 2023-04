Feyenoorders niet welkom in de buurt van stadion in Rome nadat ze vorige keer de binnenstad vernielden

Rome wil absoluut geen Feyenoord-supporters in of rond het stadion hebben wanneer die club donderdag aantreedt tegen AS Roma in de kwartfinale van de Champions League. Dat heeft de Romeinse politiechef Giuseppe Rubino gezegd. De laatste keer dat er Feyenoorders voorafgaand aan een voetbalwedstrijd in Rome liepen, moest de binnenstad eraan geloven en werd een historische fontein vernield.

Ondanks het verbod zijn er waarschijnlijk wel Feyenoord-supporters in de stad, sommigen van hen zullen misschien proberen ongemerkt het stadion proberen binnen te komen. Rubino waarschuwt dan ook dat wie eruit gepikt wordt, geen vriendelijke behandeling hoeft te verwachten. Zo’n duizend agenten zijn opgetrommeld om de plekken in de gaten te houden waar Feyenoorders zich mogelijk kunnen verzamelen.

In 2015 kwam de club uit Rotterdam ook in actie in het Stadio Olimpico. Zo’n vijfduizend supporters reisden mee naar Italië. In de binnenstad liep het toen uit op rellen met de fanatieke Roma-supporters. De Rotterdammers beschadigden uiteindelijk de 17de-eeuwse Barcaccia-fontein. Dit jaar blijft het uitvak in elk geval leeg: het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft AS Roma verboden tickets te verkopen aan Nederlanders.