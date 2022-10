Femonationalisme, hoe extreemrechts feminisme inzet tegen migranten en moslims

De benoeming van Giorgia Meloni tot eerste vrouwelijke werd door Hillary Clinton toegejuicht want zo constateerde, het is altijd goed als vrouwen zo'n positie weten te bereiken. Het enthousiasme is opmerkelijk want Meloni is leider van de extreemrechtse Broeders van Italië en prees de fascistische dictator Mussolini. Meloni is niet de enige vrouw aan het extreemrechtse dan wel nationalistische front. In Frankrijk leidt Marine Le Pen de RN, het vroegere Front National en in Duitsland is Alice Weidel leider van het extreemrechtse AfD. In Nederland is er bijvoorbeeld Annabel Nanninga als kopstuk van JA21.