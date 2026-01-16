Femke Wiersma en Caroline van der Plas brachten provincies in grote problemen, zeggen ook BBB’ers Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 525 keer bekeken Bewaren

BBB beweert tijdens verkiezingscampagnes op te willen komen voor de regio. In werkelijkheid laat de partij de regio keer op keer in de stront zakken. Geen partij heeft de provincies de afgelopen jaren zo in de steek gelaten als BBB. Zoals bekend blokkeerde BBB alle pogingen om de stikstofcrisis op te lossen, met als gevolg dat boeren, burgers en provinciebestuurders in de knel kwamen te zitten, schrijft NRC.

“Provincies stonden er na het aantreden van het kabinet-Schoof grotendeels alleen voor. Dat leidde, blijkt uit de rondgang van NRC, niet alleen tot veel vertraging en uitstel, maar ook tot méér onzekerheid voor boeren.”

Provinciebestuurders leggen in de krant uit hoe ze in onzekerheid bleven verkeren door de aanhoudende onduidelijkheid vanuit het Rijk. Ook het schrappen van miljarden voor het landelijk gebied – een briljante zet van BBB – leverde grote problemen op. Daardoor waren tal van plannen opeens niet meer mogelijk, ondervonden ook Gedeputeerden van de BBB.

“We kwamen in z’n achteruit te staan”, constateert BBB-Gedeputeerde Wilfried Nielen uit Zeeland. “Zonder poen kun je niets doen.” Ook BBB’er Jan Klopman uit Flevoland moet vaststellen dat het dramatische beleid van de landelijke partij zorgde voor “onzekerheid en onduidelijkheid”. “We hebben er last van dat het Rijk geen duidelijk plan heeft”, vult de Drentse BBB’er Gert-Jan Schuinder aan.