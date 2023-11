Femke Halsema steekt de draak met klaagzang Annabel Nanninga over ‘extreemlinks bestuur’ in hoofdstad

“Ik had u nog willen waarschuwen, bezoek als politicus geen demonstraties”, voegde Halsema daar aan toe. Daarmee verwees de burgemeester naar de keer dat Nanninga een rolberoerte kreeg, omdat Halsema aanwezig was bij een protest tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten.

Volgens JA21-watcher Chris Aalberts heeft Nanninga overigens nauwelijks iets voor elkaar gekregen in al die jaren dat ze in de Amsterdamse gemeenteraad zat. “In Amsterdam is Nanninga al vijf jaar fractievoorzitter, eerst van Forum en toen van JA21. In een gemeenteraad is het makkelijker concrete resultaten neerzetten dan in de Senaat, maar ook in de hoofdstad weet niemand wat ze presteerde”, schreef hij deze zomer. Dat belooft nog wat als Nanninga na de verkiezingen in de Tweede Kamer belandt.