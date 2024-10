Femke Halsema na demonstraties 7 oktober met de dood bedreigd, dader inmiddels aangehouden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 409 keer bekeken • bewaren

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam na de demonstraties in de hoofdstad op 7 oktober met de dood bedreigd. Dat vertelt ze in gesprek met stadszender AT5. "Het is allemaal een rechtstreeks gevolg van het ongelofelijk onbeschaafd worden van het politieke debat," aldus Halsema

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt ondertussen dat de verdachte vorige week vrijdagavond is aangehouden. Het gaat om een 59-jarige man die niet uit Amsterdam komt. Hij wordt verdacht van het bedreigen van de burgemeester via X, het tot vuig rechts afvoerputje verworden sociale medium van Elon Musk.

Op 7 oktober vond er zowel een herdenking plaats voor de slachtoffers van de Hamas-terreuraanslag in Israël, als een tegendemonstratie tegen de sindsdien door Israël gevoerde vernietigingsoorlog in Gaza en Libanon. Dat laatste was tegen het zere been van rechtsextremisten als PVV-leider Geert Wilders die via datzelfde X opriep de tegendemonstranten te deporteren en Femke Halsema mee te sturen. Volgens Halsema hebben zowel premier Schoof als minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) haar daarop telefonisch laten weten dat het gedrag van Wilders "niet acceptabel" was.