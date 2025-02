Femke Halsema beste lokale bestuurder van het jaar Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

Volgens domrechts is ze verantwoordelijk voor alles wat er misgaat in Nederland, maar bij de jaarlijkse verkiezing van de beste lokale bestuurder kwam Femke Halsema als winnaar uit de bus. De bijna 20.000 deelnemers aan de door Binnenlands Bestuur georganiseerde verkiezing zijn enthousiast over de Amsterdamse burgemeester.

“De burgemeester wordt door de bestuurders en politici die haar nomineerden omschreven als communicatief en daadkrachtig. Daarbij spreken ze hun waardering uit voor haar standvastigheid, ook onder grote uitdagingen en druk. Verder prijzen nomineerders haar reflecterend vermogen op situaties en eigen optredens. ‘Burgemeester Halsema is een voorbeeld voor het openbaar bestuur in deze tijd van polarisatie. Ze treedt daadkrachtig op en ziet de groepen in haar stad die aandacht vragen.’”

De prijs valt niet los te zien van de ongeregeldheden die in november plaatsvonden in de hoofdstad. Terwijl Haagse politici na de Maccabi Tel Aviv-rellen over elkaar heen buitelden om moord en brand te schreeuwen, hield Halsema het hoofd koel. In plaats van olie op het vuur gooide ze olie op de golven. Door met uiteenlopende groepen in gesprek te gaan, voorkwam ze verdere polarisatie.