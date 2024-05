Feministische bekladderactie tegen wereldberoemd schilderij L’Origine du monde Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 411 keer bekeken • bewaren

In Centre Pompidou Metz, het fililaal het beroemde Parijse museum in de oostfrance stad, is een bekladdingsactie uitgevoerd. De feministische Luxemburgse performancekunstenaar en fotografe Deborah de Robertis kalkte Me Too op het wereldberoemde schilderij L'Origine du Monde van Gustave Courbet uit 1886. Dat werk over de oorsprong van de wereld toont een vrijwel naakt vrouwenlichaam met de nadruk op de vagina. Ook vier andere werken werden beklad. De Robertis protesteert tegen de systematische achterstelling en discriminatie van vrouwen in de kunstwereld. Het schilderij zit achter beveiligingsglas en heeft voor zo ver bekend geen schade opgelopen.

De Robertis is geen onbekende, werk van haar hangt in hetzelfde museum. Ook dat werk werd beklad. Ze voerde al eerder spectaculaire acties uit. In 2014 ging ze in Musée d'Orsay naakt voor hetzelfde werk zitten en toonde haar vagina aan het publiek. Ze werd prompt afgevoerd door de politie. Ook poseerde ze al eens naakt in de grot van Lourdes, het katholieke heiligdom. In 2018 werd ze in Brussel tijdens haar TEDX-presentatie over seks in de kunst hardhandig door een woedende organisator van het podium getrokken.