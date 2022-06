Feministisch protest in Rotterdamse raad tegen nieuw mannenbestuur

Een groot deel van de oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad woont donderdag in het wit gekleed de vergadering bij. De leden protesteren zo tegen het feit dat het nieuwe college van B&W vrijwel volledig uit mannen bestaat. Alleen D66 heeft een vrouwelijke wethouder geleverd, naast een mannelijke. De andere partijen Leefbaar Rotterdam, VVD en Denk, stellen dat ze geen vrouwen konden vinden.

De witte kleding is een symbool van feminisme en werd ooit in gang gezet door de suffragettes, de vrouwen die ruim honderd jaar geleden in actie kwamen voor invoering van het vrouwenkiesrecht.