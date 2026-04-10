Feministisch commando bestrijdt sadisme Trump, roept regeringen op tot actie

De Amerikaanse miljardairsregering van Trump viert het politiek sadisme ook bot op de allerarmsten. De door Trump opgeheven dienst USAID, gespecialiseerd in hulp aan mensen in nood, heeft voor miljoenen dollars aan anticonceptiemiddelen opgeslagen in een loodsencomplex van het Zwitserse bedrijf Kuehne + Nagel in het Belgische Geel, op zo’n 20 kilometer van de grens met Nederland. De middelen, onder meer bedoeld om de verspreiding van hiv te voorkomen, zijn bestemd voor Afrikaanse landen maar Trump wil de levensreddende voorraden laten vernietigen. Dat heeft er ernstige gevolgen voor de volksgezondheid.

Een groep feministische actievoerders wil die wrede actie voorkomen, onder meer met een flitsende video.

De scène leent elementen van een heistfilm. Kleurrijke bivakmutsen, James Bond-muziek en zorgvuldig geënsceneerde scènes: in een video die op sociale media circuleert, kondigt een groep activisten aan dat ze van plan zijn de voorraden anticonceptiemiddelen te "roven". Hun doel is geen verzinsel: ze willen de geplande vernietiging van miljoenen door de Verenigde Staten gefinancierde en momenteel in Europa geblokkeerde anticonceptiemiddelen aan de kaak stellen.

Centraal in deze actie staan ​​organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten, waaronder Planned Parenthood, Amnesty International en Artsen van de Wereld. Naast hen is Europarlementariër Manon Aubry (van LFI, de Franse zusterpartij van de SP) te zien. Ook zij neemt deel aan dezsymbolische actie, bedoeld om aandacht te vragen voor een "verspilling" die al maandenlang aan de kaak wordt gesteld. "Miljoenen anticonceptiemiddelen zullen in Europa op bevel van Donald Trump vernietigd kunnen worden... terwijl ze juist uitgedeeld zouden kunnen worden," beweert ze. In de video ensceneert ze een inval van de groep in een fictief magazijn: "Vandaag gaan we de anticonceptiemiddelen die Donald Trump hier in Europa wil laten vernietigen, in beslag nemen. (…) Vernietigen kost meer dan distribueren."