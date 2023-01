Femicide bij restaurant nadat vrouw vergeefs hulp vroeg aan personeel Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 546 keer bekeken • bewaren

In Italië wordt met woede en verontwaardiging op het 124e geval van femicide in het afgelopen jaar. De 35-jarige advocaat Martina Scialdone werd vrijdagavond voor de deur van het populaire restaurant Brabo in Rome doodgeschoten door haar ex-partner. Ze had met de 61-jarige man afgesproken om hem duidelijk te maken dat ze een punt achter de relatie zette. De dader is opgepakt en beweert dat er sprake is van een ongeluk. Anderen wijzen er op dat er sprake is van voorbedachte rade omdat hij een vuurwapen meenam naar de afspraak.

Er ontstond, melden media, in het restaurant ruzie. De vrouw vluchtte zelfs de wc in. Daarop werd hen verzocht het restaurant te verlaten. Scialdone zou nog aan het personeel duidelijk hebben gemaakt dat ze zich onveilig voelde maar moest vertrekken. Eenmaal buiten werd ze doodgeschoten. Het restaurant ontkent die beschuldiging en zegt dat de ruzie bedaard was.

Maandag wordt in Rome een openbare herdenking gehouden, donderdag volgt een stille mars tegen het onophoudelijke geweld tegen vrouwen waar ook advocaten in meelopen, meldt Nova News. Scialdone stierf op loopafstand van een vrouwenopvanghuis. Feministische organisaties wijzen er op dat het grote gevaar voor vrouwen komt van bekenden, meestal mannen met wie ze een relatie hebben of hebben gehad. "De moordenaars van vrouwen zijn vrijwel nooit vreemden. Zeer zelden zijn het kennissen, vrienden of collega's. Negen van tien keer heeft de dader een emotionele relatie met de mishandelde of vermoorde vrouw en is het een echtgenoot, partner, ex of familielid en heeft deze de sleutels van het huis," luidt een commentaar op social media.

De burgemeester van Rome wijst er in een verklaring op dat Scialdone gespecialiseerd was in familiezaken en daarin vaak te maken had met partnergeweld. "Hetzelfde soort misdadig geweld waarvan ze nu zelf onschuldig het slachtoffer van is geworden en dat een verontrustend verschijnsel is dat met alle kracht en op alle niveau's bestreden moet worden. Naar mijn mening betekent het dat we het wapenbezit moeten terugdringen."