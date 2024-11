Felle kritiek van NSC, PVV en BBB op risico’s nieuwe pensioenwet is als sneeuw voor de zon verdwenen Vandaag • leestijd 2 minuten • 398 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

In het Tweede Kamerdebat Pensioenonderwerpen is eindelijk duidelijk geworden dat de VVD in het kabinet Schoof haar drie coalitiepartners, die fel gekant waren tegen het nieuwe pensioenstelsel, definitief de mond heeft kunnen snoeren.

NSC-minister Van Hijum, de verantwoordelijke bewindspersoon voor de pensioenen, was daar glashelder over. Hij gaf aan dat de wet is aangenomen en dat zal dan ook gerespecteerd moeten worden. Voor constructieve kritiek en mogelijke aanpassingen over de in gang gezette transitie staat hij open maar dan wel vanuit het raamwerk van de nieuwe pensioenwet.

Voornoemde transitie houdt in dat een collectief pensioenvermogen van ruim 1500 miljard euro opgesplitst moet worden in miljoenen individuele pensioenpotjes. Waarbij alle ooit door de PVV, BBB en NSC genoemde grote risico’s in dat proces, onverkort nog allemaal hetzelfde zijn. Zoals onder meer in de maidenspeech van NSC-woordvoerder mevrouw Joseph zo duidelijk werden verwoord, na haar benoeming tot NSC Tweede Kamerlid.

De kans op aanzienlijke fouten in het transitieproces is en blijft dan ook nog steeds immens groot. Nog nooit is zo’n megagrote operatie van het invaren (het omzetten in individuele spaarpotjes van een collectief vermogen) ooit uitgevoerd met zo’n immens groot collectief pensioenvermogen van ruim 1500 miljard euro. Waarvan de financiële gevolgen voor individuele pensioendeelnemers met een beetje pech immens groot kunnen zijn. Met alle door die drie voornoemde coalitiepartijen ooit uiteengezette en in kaart gebrachte risico’s.

De geloofwaardigheid van vooral Pieter Omtzigt als boegbeeld van deze kritiek moet dan ook tot een absoluut dieptepunt zijn gezakt. Maar dat gaat eveneens op voor PVV-leider Geert Wilders voor wat betreft zijn kiezers, die specifiek als 'hard werkende Nederlanders' vanwege het PVV pensioenstandpunt, op hem hebben gestemd.

Macht corrumpeert en dat was in voornoemd pensioendebat goed te merken aan de woordvoerders van PVV, NSC en BBB. De ommezwaai van felle criticasters naar gedweeë kabinetspartijen, als het zo uitkomt om de VVD niet voor de voeten te lopen, heeft voor hun kiezers de uitgebrachte stem ook tot een soort casinospelletje gemaakt. Ten aanzien van de werkelijke individuele uitkomst van het uit te voeren transitieproces.

Vanuit risicomanagement en beheer moet het gehele transitieproces van het invaren nog steeds voor alle pensioendeelnemers in Nederland als een uiterst zorgwekkend proces worden beschouwd. Een proces dat omgeven is door vele open eindjes en nog méér onzekerheden.