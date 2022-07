Felle kritiek op Tour de France wegens het tijdens ongekende droogte met water afkoelen van gloeiend heet asfalt

17 jul. 2022 - 22:07

« Knap hoe je zoveel woorden weet te gebruiken en toch het punt weet te missen. Die 200 renners en aanverwanten hoeven daar helemaal niet te zijn.« …..dat impliceerde ik wel, want ik had het ook over zwembaden op campings waar mensen niet hoefden te zijn of de OS waar mensen beter in zomer 2024 niet kunnen zijn. Er zitten hier miljoenen mensen naar de uitzending van de Tour te kijken. Het is overigens altijd heet in die periode alleen nu nog wat heter. Daar kijken niet alleen wielren liefhebbers naar maar daar zie je de hele natuur en cultuur van het traject. Prachtig. Vaak wacht ik niet eens af wie er gaat winnen. Wat zou zou de ecologische belasting van die kijker anders zijn? Wij zouden naar het strand gereden zijn (80km) maar we rijden electrisch op zonnepanelen. Ik maak het alleen zo complex om aan te tonen dat 10 cub water of zelfs 100 cub in dit geval totaal irrelevant is..Het probleem is er en groot, maar dit is misbuik dus populisme.. 10 miljoen fransen die ‘s ochtends hun plas in de douche laten lopen scheelt 50 miljoen liter doortrekken. per dag en niet alleen tijdens de weken van de Tour. De wet van de grote getallen is zoals ik zei vooral onhandig voor populisten.