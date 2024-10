Feitenvrij geblaat Van der Plas over in de steek laten boeren levert (weer) hoon op van Kamer

BBB-leider Caroline van der Plas weet zich keer op keer sterfelijk belachelijk te maken in de Kamer. Zo probeerde ze woensdag uit alle macht te verdedigen dat haar partij die op zegt te komen voor de belangen van boeren het voor elkaar heeft gekregen 15 miljard euro te laten verdampen uit het fonds voor de landbouwtransitie. Binnen dat fonds was vanuit het vorige kabinet ongeveer 20 miljard euro beschikbaar, Van der Plas heeft daarvan na de coalitiebesprekingen zo'n 5 miljard euro van overgehouden.

Volgens coalitiegenoot Thom van Campen (VVD) zou het "de werkelijkheid onrecht aandoen" als Van der Plas beweert dat het fonds vooral bedoeld was voor uitkoop. Hij memoreerde dat het vorige kabinet, waarvoor de VVD stikstofminister Christianne van der Wal leverde, had afgesproken om eerst naar innovatie of verplaatsing te kijken, en pas daarna naar vrijwillige uitkoop. CDA-Kamerlid Eline Vedder vindt het vreemd dat de BBB niet heeft geprobeerd om het geld voor het fonds te behouden en voor andere boerendoelen in te zetten. SP-Kamerlid Sandra Beckerman sloot zich daar bij aan: volgens haar had het geld naar armoedebestrijding op het platteland kunnen gaan.