FBI valt huis Donald Trump binnen

14 aug. 2022 - 8:38

@Volrin: ik weet niet waar je op doelt, maar linksom of rechtsom is het natuurlijk geen goede zaak. OF er wordt na Russia-gate opnieuw een verzonnen probleem groot gemaakt en wordt een voormalig president publiekelijk opgejaagd door de instanties OF Trump is inderdaad zwaar over de schreef gegaan en is er nu echt iets vreselijks aan de hand. In beide situaties is wat daar nu gebeurt niet goed. Vergeet niet dat ook over de huidige president nogal wat drek wordt gestort in de Amerikaanse pers. Niet alles bereikt ons via de NPO, maar ook Biden zal niet gerust zijn over wat op hem af aan het komen is.