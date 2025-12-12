‘Fatsoenlijke’ Bontenbal noemt coalitie met Forum-afsplitsing JA21 het meest realistisch

JA21 heeft in de grondbeginselen staan dat er een eind moet komen aan de horizontale werking van grondrechten. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat het niet langer verboden is voor winkeliers om bordjes op te hangen met teksten als ‘Verboden voor joden’, ‘Verboden voor homo’s’ of ‘Verboden voor Marokkanen’.
Henri Bontenbal kan geen drie zinnen uitspreken zonder het woord ‘fatsoenlijk’ te laten vallen. Je zou dus denken dat de CDA-leider niet in een kabinet wil zitten met een partij die dergelijke praktijken mogelijk wil maken. Alhoewel, tijdens de verkiezingscampagne zei Bontenbal dat homoseksuele leerlingen die zich niet prettig voelen op een religieuze school misschien maar beter naar een andere school kunnen gaan. Dan is samenwerking met Forum-afsplitsing JA21 natuurlijk weer een kleinere stap dan je wellicht zou denken.
En kijk eens aan, vrijdagmiddag verklaarde Bontenbal na overleg met D66, VVD en informateur Rianne Letschert dat een coalitie met Forum-afsplitsing JA21 het meest realistisch is. Nog even en Rob Jetten heeft de verkiezingen gewonnen maar de formatie verloren.
Meer over:actueel, kabinetsformatie 25/26, ja21, henri bontenbal
