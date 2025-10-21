Fatsoen volgens Bontenbal: ‘Ouders kunnen homoseksuele leerling naar andere school sturen’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

Een leerling die vanwege zijn geaardheid problemen ondervindt op een reformatorische of islamitische school, hoeft niet op de steun van Henri Bontenbal te rekenen. Dat werd duidelijk tijdens het interview dat Nieuwsuur maandagavond met de CDA-leider had. “Zijn ouders kunnen hem naar een andere school sturen”, zei Bontenbal over een homoseksuele leerling die op een reformatorische school niet zichzelf kon.

Volgens Bontenbal is het in een liberale samenleving onvermijdelijk dat grondrechten met elkaar schuren, in dit geval de non-discriminatiebepaling uit artikel 1 van de Grondwet en de vrijheid van onderwijs van artikel 23.

De CDA-leider kiest er niet voor om leerlingen te beschermen tegen onverdraagzaamheid, omdat daarmee volgens hem ook iets verloren gaat. Hij lichtte dat toe aan de hand van de leerling die niet zichzelf mocht zijn. “Hij krijgt in de klas een religieuze visie die niet de mijne is. Ik snap heel goed dat dat botst. Alleen de vraag is: als we dat allemaal uniform willen trekken wat verliezen we dan? Ik ben er beducht voor dat we naar een samenleving gaan waar verschil van denken niet meer geaccepteerd wordt.”

Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks-PvdA, is verbijsterd over de opstelling van Bontenbal. “Een school moet een veilige plek zijn voor álle leerlingen”, schrijft ze op Bluesky. “Dat staat ook in de wet. Het afwijzen van homoseksuele relaties geeft de boodschap dat iemand niet zichzelf mag zijn. Dat mag niet én is ronduit schadelijk.”

“Bovendien verscheen nog geen week geleden het bericht dat lhb -personen vaker angstig en zelfs depressief zijn. Een veilige school, waar je mag zijn wie je bent, is voor hen extra belangrijk. Daarom zijn deze uitspraken van de leider van een politieke partij, ronduit kwalijk.”