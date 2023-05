Fast fashion: berg onverkochte kleding zichtbaar vanuit de ruimte

26 mei 2023 - 9:08

Deze rotzooi komt doordat neoliberalen selectief shoppen uit Adam Smith. Dit krijg je als de macht aanstuurt op hebzucht en vriendjeskapitalisme en voorkomen dat de vervuiler betaalt. 'In De welvaart van landen beschrijft hij een routekaart naar meer welvaart en dus, ­volgens hem, naar een goed werkend kapitalisme. Meer handel is niet alleen goed voor de materiële welvaart van een land, maar ook voor de morele ontwikkeling van mensen. In een goed werkende kapitalistische samenleving moeten vrije mensen met een gelijke status deals met elkaar sluiten. Om te krijgen wat jij wilt, moet je anderen geven wat zij willen. En om te weten wat anderen willen, moet je je inleven in hun situatie. Handelen in je eigenbelang is in een kapitalistische samenleving dus vaak handelen in andermans belang. Daardoor liggen in kapitalistische samenlevingen welbegrepen eigenbelang en moreel handelen dicht bij elkaar. Smith ziet ook in dat kapitalisme in de praktijk lang niet altijd zo goed werkt. Kapitalisme kan ook leiden tot hebzucht, ongelijkheid en vriendjeskapitalisme. Smith besteedt een groot gedeelte van De welvaart van landen aan manieren om deze kwalen tegen te gaan.' 'Monopolies, tariefmuren, slavernij en kolonialisme zorgen ervoor dat handelsstromen niet op hun natuurlijke manier lopen, vindt Smith, maar verstoord zijn. Daardoor ontstaat er minder welvaart en schaadt dit het algemeen belang.' https://www.filosofie.nl/historisch-profiel-adam-smith-denk-aan-jezelf-help-een-ander/