Fascistisch Trump-regime eist dat universiteit 'lijst van Joden' opstelt

De Universiteit van Pennsylvania (UPenn) moet van het Trump-regime persoonlijke gegevens overhandigen van Joodse hoogleraren, medewerkers en studenten. Het gaat daarbij om namen, privé-mailadressen, telefoonnummers en woonadressen, volgens het regime nodig "om antisemitisme te bestrijden". Diverse Joodse faculteitsleden zien in de eis een regelrechte bedreiging: "Het samenstellen en overdragen aan de overheid van 'lijsten van Joden' brengt een angstaanjagende geschiedenis in herinnering." Ook andere universiteiten hebben de eis vanuit Washington D.C. ontvangen

"We betreden een terrein dat iedereen zou moeten choqueren," aldus advocaat namens de universiteit Norm Eisen. "Dit is machtsmisbruik door de overheid die ons terugsleept naar enkele van de donkerste hoofdstukken uit onze geschiedenis." De universiteit deelde eerder op verzoek van het regime al honderden pagina's documenten, maar weigerde daarbij privégegevens te verstrekken.