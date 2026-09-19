Nazidemo op het Malieveld loopt weer uit de hand: Geweld, racisme en antisemitisme Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 776 keer bekeken • Bewaren

Terwijl op de Ginkelse Heide de herdenking van Operation Market Garden is begonnen, houdt het fascisme dat destijds werd verslagen nu in Den Haag weer een bijeenkomst. Op het Malieveld wordt exact een jaar na het volledig uit de hand gelopen extreemrechtse "Els Fest" opnieuw een fascistendemo georganiseerd. Die is kort na aanvang opnieuw ontaard in geweld.

De manifestatie is georganiseerd door een verzameling van extreemrechtse groeperingen die adverteerden met nazistische slogans. Direct bij aanvang van de bijeenkomst werden al direct racistische en homohaat-leuzen gescandeerd, ook zijn er veel NSB-vlaggen meegenomen en protestborden met extreemrechtse en neonazistische uitingen. Ook worden er antisemitische leuzen gescandeerd. Al direct aan het begin van de extreemrechtse demo werden journalisten lastiggevallen en geïntimideerd. Er zijn naar schatting een paar honderd mensen aanwezig.

ANP meldt:

Vooraan bij het Malieveld staan een paar honderd demonstranten en relschoppers. Zij scanderen antisemitistische leuzen als 'Hamas Hamas Joden aan het gas' en 'verbrand joden, want joden branden het best'. ANP-verslaggevers zien hoe de politie wordt bekogeld met voorwerpen, vuurwerk en rookbommen. Ook breken relschoppers houten stokken in twee om naar agenten te gooien.

Rond 1 uur 's middags werd de aanwezige politie aangevallen en bekogeld met onder meer vuurwerk. Ook wilden een aantal fascisten het demonstratiegebied verlaten en de binnenstad in trekken. Dat gebeurde een jaar geleden ook, waarbij onder meer brand werd gesticht bij het kantoor van D66. Meerdere extremisten zijn aangehouden, zo meldt Omroep West. Ook is er inmiddels een groep fascisten omsingeld door de ME.

Locoburgemeester Richard de Mos heeft een geplande protestmars inmiddels verboden. "Vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding heeft de locoburgemeester de aanwijzing gegeven dat de demonstratie 'Wij zijn het volk' alleen op het Malieveld plaatsvindt", zo laat de gemeente Den Haag weten.

Update 14:30 uur:

De politie heeft de demonstratie op het Malieveld ontbonden, zo meldt het ANP. ME'ers worden bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voert charges uit en roept mensen op Den Haag te verlaten.

ANP schrijft:

De verslaggevers zien dat een groep van het Malieveld vlucht. Waar zij heengaan, is nog niet duidelijk. Volgens een verslaggever rent een groep relschoppers richting het centrum van Den Haag. De gemeente heeft voor een groot deel van de stad een noodbevel afgegeven.

De ME voert op meerdere plekken charges uit, zoals bij de Koekamp en het skatepark bij het Malieveld. Ook zijn er politiepaarden ingezet en is een onbekend aantal mensen aangehouden.

De groep relschoppers wordt door de ME richting het Centraal Station gedreven. Meerdere mensen gooien volgens verslaggevers met zwaar vuurwerk en voorwerpen richting de agenten.

"Belangrijk dat hier snoeihard tegen opgetreden wordt", schrijft justitieminister David van Weel (VVD) op sociale media over de extreemrechtse geweldplegers in Den Haag. De minister van de partij die de deur wagenwijd openzet voor politieke partijen die dezelfde neonazi's tot hun achterban rekenen, spreekt van "walgelijke beelden" en somt op wat hij ziet: "Hitlergroeten, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk gooien naar de ME."

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