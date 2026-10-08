Fascisten nemen azc Albergen vanuit rijdende auto onder vuur Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 478 keer bekeken • Bewaren

Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten. Dat meldt RTV Oost. Een ooggetuige verklaarde dat vanuit een rijdende auto met een alarmpistool geschoten is op de voorgevel van het azc. In het voertuig zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het COA en de politie spreken van "zwaar vuurwerk".

RTV Oost schrijft:

In het holst van de nacht hoort de beveiliger van het azc aan de Gravendijk meerdere harde knallen, waarop hij gelijk een melding doet bij het COA. De politie is maandagochtend op de hoogte gebracht van het incident. Als de camerabeelden erbij worden gepakt, is het overduidelijk: het gebouw is vanuit een rijdende auto beschoten met "zwaar vuurwerk". Volgens het COA is er geschoten met een knalpatroon. Dit soort patronen worden doorgaans afgevuurd met een alarmpistool.

Bij de aanslag raakte niemand gewond, ook is er geen noemenswaardige schade ontstaan aan het pand. In 2025 werd hetzelfde pand ook al eens onder vuur genomen met een luchtdrukpistool, waarbij één persoon lichtgewond raakte, en in 2024 werd het pand ook al beschoten met een luchtbuks.

De politie zegt onderzoek te doen naar de fascistische aanslag. Er is nog niemand aangehouden.