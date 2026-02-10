Fascisten intimideren politici thuis vanwege azc Uden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 92 keer bekeken • Bewaren

Fascisten zijn langsgegaan bij de burgemeester en enkele wethouders van de gemeente Maashorst. Met hun intimidatiepraktijken probeerden ze te voorkomen dat er een asielzoekerscentrum komt in Uden. Maandagavond stemde de gemeenteraad niettemin in meerderheid in met de vergunning voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), meldt de Volkskrant.

Wethouder en locoburgemeester Gijs van Heeswijk lichtte maandag een tipje van de sluiter op. “Als ultiem dieptepunt zijn tegenstanders van de asielopvang aan de deur geweest bij leden van het college. Dat doet wat met je.” Ook raadsleden kregen te maken met intimidatie.

“Een woordvoerder van de gemeente meldt over de vormen van intimidatie: ‘Uit veiligheidsoverwegingen delen we daar geen details over, maar denk aan foto’s van een thuisadres, bezoek aan huis, benadering van familieleden en het online delen van foto’s en namen.’ Collega-wethouders voelen zich daardoor belemmerd in het uitvoeren van hun ambt, verklaarde de locoburgemeester. ‘Ze hadden hier liever niet gezeten.’”

Eerder was er al sprake van fascistisch geweld bij informatieavonden en een eerdere raadsvergadering. Volgens de politie kwamen de agressieve demonstranten voor het grootste deel van buiten de gemeente.