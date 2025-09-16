Fascist Trump voert aanval op vrije pers op: klaagt New York Times voor miljarden dollars aan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 346 keer bekeken • bewaren

Een kenmerk van een fascistisch regime is de aanval op de vrije pers. Alle dictators uit heden en verleden bedienen zich hiervan en Donald Trump is daarop geen uitzondering. Zijn laatste slachtoffer is een van Amerika's grootste kranten, de New York Times. Trump eist een schadevergoeding van 15 miljard dollar omdat de krant zich volgens hem schuldig maakt aan "smaad en laster" door verslag te doen van de staatsgreep en vele misdaden die de president pleegt.

Trump ergert zich al jaren aan de Times, die hij onder "de vijanden van het volk" schaart, oftewel: media die niet zijn hielen likken en gewoon hun werk doen. Het steekt Trump daarbij extra dat het juist de krant is uit zijn eigen stad New York die hem maar niet wil overladen met lofbetuigingen en verslag blijft doen van het afglijden van de VS naar een fascistische totalitaire staat. De druppel lijkt te zijn dat de Times ook de innige banden tussen Trump en de inmiddels overleden pedofiel, vrouwenhandelaar en zedendelinquent Jeffey Epstein blijft onderzoeken.

Trump neemt het de krant ook kwalijk dat die vorig jaar in een hoofdredactioneel commentaar steun uitsprak aan presidentskandidaat Kamala Harris. De krant schreef toen dat "het moeilijk is iemand voor te stellen die minder geschikt is als president dan Donald Trump". Andere grote kranten, zoals the Washington Post die in bezit is van Trump-knuffelaar en Amazon-baas Jeff Bezos, besloten tegen een decennialange traditie in te gaan en geen kandidaat te steunen, om zo in elk geval Trump niet voor het hoofd te stoten.

De New York Times is bij lange na niet het eerste medium dat door Trump onder vuur wordt genomen. Zo klaagde hij in het verleden CNN al aan voor honderden miljoenen omdat die zender zogenaamd "nepnieuws" over hem verspreidde. De zender won die zaak, maar gaf vervolgens een van Trumps grootste criticasters - journalist Jim Acosta - wel een programma op een onmogelijk laat tijdstip. Acosta nam daarop ontslag. CBS werd ook aangeklaagd omdat Trump het niet eens was met het interview met Kamala Harris in het programma 60 Minutes. Ook die zaak werd uiteindelijk geschikt tijdens een overname van CBS door mediabedrijf Paramount, waar het Trump-regime toestemming voor moest geven. De zender ontsloeg wel prompt Tonight Show-presentator Stephen Colbert, die ook hoog op Trumps vijandenlijst staat.

De 15 miljard dollar voor de New York Times is veruit het hoogste bedrag dat Trump tot nu toe heeft geëist van een onwelgevallig medium. De Times zelf heeft vooralsnog niet gereageerd op de bizarre aanklacht.