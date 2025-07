Fascist Trump onder vuur na gebruik antisemitische term Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 487 keer bekeken • bewaren

President Donald Trump ligt onder vuur nadat hij tijdens een campagnebijeenkomst in Iowa donderdag het woord 'shylocks' gebruikte om bankiers te beschrijven. Trump maakte de opmerking tijdens een speech waarin hij zijn nieuwe wet aanprees, en sprak over boeren die geen geld hoeven te lenen van "shylocks en slechte mensen".

Het woord 'shylock' wordt al eeuwenlang beschouwd als een antisemitische term die voortkomt uit Shakespeare's personage uit 'De koopman van Venetië'. De Anti-Defamation League reageerde scherp via X: "De term 'Shylock' roept een eeuwenoude antisemitische karikatuur op over Joden en hebzucht die extreem beledigend en gevaarlijk is". De organisatie noemde Trumps gebruik van de term "zeer verontrustend en onverantwoordelijk".

Trump ("I'm very highly educated. I know words, I know the best words") verdedigde zich vrijdag door te zeggen dat hij "nooit had gehoord" dat de term antisemitisch is.