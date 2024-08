'Fascist' Trump houdt geen muziek meer over, mag nu ook geen White Stripes meer draaien

Margo Martin, Trumps plaatsvervangend directeur communicatie, deelde een korte videoclip waarin te zien is hoe Trump aan boord gaat van een vliegtuig op weg naar een campagne-evenemen. Op de achtergrond was het nummer Seven Nation Army van White Stripes te horen. Tot grote woede van Jack White. Op Instagram schreef hij:

'Denk er niet eens aan om mijn muziek te gebruiken, fascisten. Er komt een rechtszaak hierover via mijn advocaten (om toe te voegen aan jullie 5000 andere.) Fijne dag op het werk vandaag, Margo Martin. En nu ik hier toch ben, een dikke vette fuck you DonOLD, omdat je onze veteranen in Arlington hebt beledigd, tuig.'

Met dat laatste doelt White op een mediamoment dat Trump organiseerde op de nationale begraafplaats Arlington, die overwegend plaatsbiedt aan Amerikaanse militairen. Trump, die zoals gebruikelijk geen enkel gevoel voor decorum heeft, poseerde breed lachend en met opgestoken duim voor het graf van een marinier. Het bracht de waardering voor Trump onder veteranen verder omlaag. Eerder had hij onder meer gezegd dat een presidentiële onderscheiding belangrijker is dan een militaire, omdat je die laatste vooral krijgt als je wordt neergeschoten. Tijdens zijn eerste presidentscampagne had hij oud-senator John McCain, die tijdens de oorlog in Vietnam vijf jaar in een krijgsgevangenkamp had gezeten een loser genoemd en geen oorlogsheld omdat hij gevangengenomen was.