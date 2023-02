Farmaceuten maakten tot wel 66 procent winst op coronavaccins

Pfizer/BioNTech en Moderna hebben in 2021 en 2022 maar liefst 75 miljard dollar verdiend aan hun coronavaccins. Ook verhoogden de farmaceutische bedrijven in de loop van de pandemie hun prijzen. Pfizer/BioNTech ging 56 procent meer vragen voor de inentingen, terwijl Moderna maar liefst 73 procent extra rekende. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

NRC concludeert dat het voor de vaccingelijkheid in de wereld beter was geweest als AstraZeneca en Johnson & Johnson de race om de coronavaccins hadden gewonnen. Deze twee farmaceuten beloofden dat ze de inentingen zonder winstoogmerk zouden verkopen – een belofte waaraan ze zich volgens SOMO ook hebben gehouden.

Vanwege de hoge prijzen gingen de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna aanvankelijk hoofdzakelijk naar rijke landen. De twee bedrijven rekenden marges van 49 tot 66 procent op hun vaccins. Dat ligt fors boven de gebruikelijke marges in de geneesmiddelenbranche, van oudsher al een zeer winstgevende industrie.

NRC schrijft: “Moderna en Pfizer/BioNTech ondertekenden een verklaring waarin stond dat ze zouden streven naar rechtvaardige en betaalbare distributie wereldwijd. Vooral in de eerste negen maanden van 2021 werden armere landen genegeerd. Moderna beloofde Covax – een internationaal initiatief om vaccins ook in arme landen te verspreiden – in 2021 34 miljoen doses. Geen enkele daarvan bereikte het initiatief die eerste maanden.”