Farid Azarkan geen lijsttrekker voor DENK bij verkiezingen november

Farid Azarkan zal bij de verkiezingen van 22 november geen lijsttrekker worden voor DENK. Hij verlaat de politiek. Dat maakt de eloquente debater bekend in een video die de partij via sociale media heeft verspreid. “Ik ben vijftien jaar aanwezig in het sociale debat, de laatste zesenhalf jaar als Tweede Kamerlid voor DENK”, vertelt Azarkan. “Het is voor mij nu tijd om een andere keuze te maken en andere dingen te gaan doen.”