Farage was als tiener een racistische en antisemitische pestkop, schoolgenoten willen nu dat hij excuses maakt

Nigel Farage moet zijn excuses aanbieden voor zijn racistische en antisemitische pestpartijen als tiener. Die oproep doen 26 toenmalige schoolgenoten van Farage in een open brief aan de ultrarechtse politicus.

De oud-leerlingen van Dulwich traden onlangs naar buiten om de aandacht te vestigen op de racistische, antisemitische en fascistische overtuigingen die Farage als scholier had. Zo prees hij Adolf Hitler en riep hij op om joodse schoolgenoten te vergassen. Ook was Farage een fan van de Britse fascistische leider Oswald Mosley en treiterde hij joodse, zwarte en Aziatische medeleerlingen.

Dat Farage nu beweert dat hij zich nooit heeft schuldig gemaakt aan racistisch pestgedrag is zijn voormalige schoolgenoten in het verkeerde keelgat geschoten. “Hoewel we het erover eens zijn dat niemand op latere leeftijd beoordeeld mag worden op basis van wat hij of zij in de jeugd heeft gezegd of gedaan, moeten degenen die een hoge functie ambiëren hun verleden onder ogen zien en eerlijkheid betrachten”, schrijven de briefschrijvers aan Farage, die droomt van het premierschap. “Uw ontkenningen hebben ontsteltenis en woede veroorzaakt en ons ertoe aangezet om naar buiten te treden.”

Zij hebben geen goed woord over voor de verdediging van Farage dat hij het slachtoffer is van een politiek gemotiveerde aanval. “Die beschuldiging klopt niet. Dat we ons nu uitspreken was voor niemand een lichtvaardig besluit. Het was zwaar om herinneringen op te halen, laat staan om ze te delen met journalisten en het grote publiek. Wat ons stoort, is minder wat er jaren geleden is gebeurd, hoe pijnlijk dat ook was, maar toch vooral uw weigering om uw vroegere gedrag te erkennen of er excuses voor aan te bieden.”