Familie doodgeschoten Franse tiener Nahel roept tot einde geweld, duizenden leerlingen kunnen niet meer naar school Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 160 keer bekeken • bewaren

De Franse autoriteiten en media stellen dat de onrust de afgelopen nacht is afgenomen. Voor de zesde nacht op rij was er spraken van rellen en vandalisme, in reactie op het doodschieten van de 17-jarige tiener Nahel afgelopen dinsdag door een politieagent. Dat gebeurde in Nanterre, een voorstad van Parijs. De grootmoeder van Nahel deed zondag via de televisie een oproep om de rellen te stoppen: "Tegen de mensen die vernielingen aanrichten zeg ik: stop ermee. Stop met vitrines in te gooien, met scholen en bussen te vernielen. Stop, want het zijn de moeders die de bus nemen, het zijn de moeders die op straat wandelen."

Ook een tante van Nahel heeft een oproep gedaan om de onlusten te beëindigen. Hatifa verklaarde tegenover The Independent:

"Ik vraag te stoppen met het geweld. Ik wil niet dat mensen gewond raken. Mijn familie is zeer tegen geweld. We wisten dat het doden van Nahel indruk zou maken maar niet zoveel als dit. Ik denk dat er massale protesten zijn omdat er zoveel moeders zijn als mijn zus, die er genoeg van hebben altijd maar bevreesd te zijn." Hatifa, zelf moeder van vier kinderen, betuigde ook dank voor de wereldwijde steun die de familie ontvangt. "Maar ik hoop dat de dood van Nahel tot echte verandering zal leiden en dat dit nooit meer zal gebeuren. Uiteindelijk gaat er toch om dat een volwassene een kind heeft doodgeschoten."

De rust waar de media over spreken is relatief. Er gingen in de nacht van zondag op maandag 297 auto’s in vlammen op, er werden bij 34 gebouwen brandstichtingen en vernielingen gepleegd, er vonden 2 aanslagen op een politiebureau en kazerne plaats. Er werden in totaal 157 mensen opgepakt en drie politieagenten raakten gewond. In Lyon moest de oproerpolitie in actie komen tegen extreemrechtse militanten die de straten onveilig maakten.

Op de Europese nieuwssite Politico legt oud-correspondent John Lichfield uit dat de onlusten niet te politiek gemaakt moeten worden. Dat gebeurt wel omdat extreemrechts de laatste jaren aan kracht gewonnen heeft en het politieke debat steeds meer domineert. Hij wijst er op dat de plunderingen die tot schokreacties leiden veelal uitgevoerd worden door jonge tieners en niet politiek geladen zijn. Andere acties, zoals de aanslag op het huis van een rechtse burgemeester, lijken dat wel maar zijn veel minder talrijk. De oorzaken van alle onlusten schuilen in de hopeloze achterstand in de banlieues en het racisme onder de politie die voortdurend jacht maakt op de jongeren die er wonen. Het trieste is, zo constateert Lichfield, dat de mensen in de banlieues nog het meest getroffen worden door de rellen. Het zijn veelal hun scholen, bushaltes en voorzieningen die in vlammen opgaan. Duizenden. leerlingen kunnen niet naar school vanwege de vernielingen, in sommige gevallen worden lessen tot aan het begin van de schoolvakantie afgelast.

Schokkende gebeurtenissen speelden zich dit weekend af in L’Haÿ-les-Roses, ten zuiden van Parijs, aangevallen. Vrijdag werd eerste het gemeentehuis aangevallen. De volgende dag was de woning van de burgemeester doelwit. Die was zelf niet thuis maat zijn vrouw en een van hun kinderen raakten gewond toen ze op de vlucht sloegen. Een auto werd door de toegangspoort gereden en in brand gestoken. Overigens sprak de politie toen ook al van 'rustiger nachten'.

In verschillende steden is op maandag bij gemeentehuizen geprotesteerd tegen het geweld.

President Macron, die al twee keer een bezoek aan het buitenland heeft moeten afzeggen vanwege de gespannen situatie, overlegt dinsdag met de voorzitters van het parlement en ruim 200 burgemeesters.

De Franse modewereld is bezorgd omdat deze week Couture Week begint, waarin de duurste mode wordt gepresenteerd en tal van wereldsterren Parijs bezoeken. Modehuis Celine heeft op zondag een show afgelast vanwege de spanningen.