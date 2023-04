Fake news teistert Lutjebroek, bezorgers durven straat niet meer op

Krantenbezorgers durven in het Noord-Hollandse dorp Lutjebroek ’s ochtends niet meer hun rondes te lopen uit vrees voor de bewoners. Die zijn op hun beurt weer op hun hoede voor sinistere figuren die het op hun woningraad voorzien hebben, of erger. De oorzaak van alle commotie: een Facebook-bericht van de politie.

Het gevolg is dat de werkelijke krantenbezorgers niet meer door de wijken kunnen zonder te worden aangesproken en ondervraagd. Margreet en Arnold ten Hagen die al jarenlang alle bezorgers in de regio aansturen en zelf maar de krant zijn gaan bezorgen, werden uitgemaakt voor inbreker. De politie moest eraan te pas komen om de bewoners duidelijk te maken dat het toch echt om de krantenbezorgers ging.

De politie heeft inmiddels spijt van de manier waarop ze het Facebook-bericht de wijde wereld in hebben geslingerd. Voor de bewoners maakt dat echter niet meer uit, het nieuws over de indringers is al een eigen leven gaan leiden. Margreet en Arnold ten Hagen doen ondertussen nog een poging de vrees van de bewoners die de videobeelden van de verdachte personen zagen te sussen: ‘Ik geloof zeker dat de mensen die gesignaleerd zijn met kranten in hun hand slechte bedoelingen hebben gehad. Maar dat zijn absoluut niet de krantenbezorgers. Die waren allang klaar met bezorgen op dat tijdstip.’