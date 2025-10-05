BNNVARA Logo
FAIL! Genocide-apologeten verspreiden nepnieuws over Rode Lijn

Het Rode Lijn-protest vond zondag plaats zonder dat er politieauto’s in brand werden gestoken, zonder deelnemers die de Hitler-groet brachten en zonder demonstranten die journalisten molesteerden.

Dat zint de fans van Benjamin Netanyahu niet en dus gingen ze driftig op zoek naar activisten die toch iets verkeerds zouden hebben gedaan. Ze kwamen uit bij een bord met de tekst ‘May every day be October 7’.

Maar is die foto met dat bord wel op zondag gemaakt? Nee, zo wijst een korte zoekopdracht uit. De foto is van vorig jaar en gemaakt in de Duitse stad Bonn. Dat weerhoudt de genocide-apologeten er niet van de afbeelding via ultrarechtse margeblogs en sociale media te verspreiden, terwijl Frans Timmermans op hoge toon om opheldering wordt gevraagd. Blijkbaar is alles geoorloofd om een kwart miljoen vreedzame demonstranten zwart te maken.

de rode lijn, extreemrechts
