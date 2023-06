24 jun. 2023 - 6:53

@BrotherV Lees de gemiddelde reactie op Bosma, en wat zie je? Een en al karaktermoord, persoonlijke aanvallen. Hij heeft een punt en dat vindt "links" niet leuk en iedere andersdenkende moet geëlimineerd worden, daar is geen inhoud voor nodig, want dat ontbreekt. Daar is geen onderbouwing voor nodig, want dat ontbreekt. De onderbuik, waar ze rechts constant van beschuldigen, is genesteld in vrijwel alle reacties van "links". Het enige wat overgebleven is van de linkse ideologie, is dat de aanhangers zich links vinden. Qua daden en ideologie heeft "links" zich aangesloten bij het economisch rechts van het neoliberalisme en globalisme. De onderwerpen van hun aandacht komt niet meer overeen met de denkbeelden van ooit hun achterban, en de nieuwe aanhang is niet groot genoeg om een deuk in een pakje boter te slaan. Derhalve ligt het net als met Wiersma aan anderen, ze worden niet begrepen en ze bedoelen het zo goed. Terug naar de basis is mijn advies, anders is het aflopende zaak. Dat is niet ouderwets, want dat willen alle natuurgroepen ook. Terug naar de jaren '50 met de natuur, of dat nu mogelijk is of niet. Nederland maakt zich druk om 0.000036 gr. Celsius en China stoot wat wij willen verminderen in 1 dag uit, en India koopt 500 Airbus 360 vliegtuigen. BrotherV en de rest stop met jijbakken, het werkt niet.