Factcheck: Is Mark Rutte een clown?

10 jun. 2022 - 19:31

Een van de definities die ik via google vond zegt over een clown: iemand die beroepsmatig mensen aan het lachen maakt. Voor de mensen die een handvol huurhuisjes kunnen exploiteren of voor wie in de raad van bestuur van een multinational zit zou dat zeker kunnen gelden, maar voor de vaste klant van de voedselbank, of voor wie tien jaar op de wachtlijst voor een huurwoninkje staat waarschijnlijk veel minder. Om (meer) herkenbare clowns moet ook niet iedereen even hard lachen, dus het zou toch waar kunnen zijn.