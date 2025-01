Facebook-oprichter geeft 99% van aandelen weg aan het goede doel Actueel • 01-12-2015 • leestijd 3 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

Zuckerberg en vrouw willen, na de geboorte van hun dochter Max, de wereld een mooiere plek maken





Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan geven 99 procent van hun aandelen in het bedrijf weg aan het goede doel. Dat heeft Zuckerberg bekend gemaakt, tegelijk met het goede nieuws dat de twee een dochter hebben gekregen; Max. De aandelen zijn bij elkaar zo’n 45 miljard dollar waar. De aandelen gaan niet direct naar reeds bestaande goede doelen, maar komen in een nog op te richten fonds, die de naam Chan Zuckerberg Initiatief heeft gekregen.

Chan en Zuckerberg stoppen het geld in het fonds, omdat ze willen dat de wereld waar Max in opgroeit, mooier wordt. In een brief aan hun dochter, schrijven Zuckerberg en zijn vrouw:

Je moeder en ik hebben de woorden nog niet kunnen vinden om de hoop die jij ons voor de toekomst hebt gegeven de omschrijven. Jouw nieuwe leven is vol beloftes, en we hopen dat je gelukkig en gezond zul zijn zodat je het volledig kunt ontdekken. Je hebt ons al een reden gegeven om te reflecteren op de wereld waarin we hopen dat jij zult leven.

Met als alle ouders, willen we dat je opgroeit in een wereld beter dan die van ons vandaag de dag.

Terwijl de nieuwskoppen focussen op wat er verkeerd is, wordt de wereld op zoveel verschillende manieren juist beter. Gezondheid wordt beter. Armoede neemt af. Kennis groeit. Mensen komen met elkaar in contact. Technologische vooruitgang op elk vlak betekent dat jouw leven aanzienlijk beter moet zijn dan dat van ons.

Wij zullen onze best doen om dat te laten gebeuren, niet alleen omdat we van jou houden, maar ook omdat we een morele verantwoordelijkheid hebben voor alle kinderen van de volgende generatie.

Wij geloven dat alle levens evenveel waard zijn, inclusief de vele levens die in de toekomstige generaties zullen leven. Onze maatschappij heeft de verplichting om nu te investeren in de levens van iedereen die de wereld nog zal betreden, en niet alleen te investeren in hen die er al zijn.

Maar op dit moment, richten we onze middelen niet altijd gezamenlijk op de grootse kansen en problemen waar jouw generatie mee zal worden geconfronteerd.

Bijvoorbeeld ziektes. We geven vandaag de dag zo’n 50 keer meer uit als samenleving aan het behandelen van mensen die ziek zijn, dan dat we investeren in onderzoek om te voorkomen dat mensen in de eerste plaats ziek worden. Geneeskunde is pas minder dan 100 jaar een echte wetenschap, en we hebben al geneeswijzen gevonden voor sommige ziektes en goede vooruitgang gevonden voor anderen. Naarmate de technologie versnelt, maken we nu een kans om ervoor te zorgen dat we ziekte kunnen voorkomen, genezen, of in toom houden van alle of bijna alle ziekten de komende 100 jaar.

Vandaag de dag overlijden de meeste mensen aan vijf dingen; hart- en vaatziekten, kanker, beroertes, neurodegeneratieve en infectiezieken. We kunnen sneller vooruitgang boeken voor deze en voor andere problemen.

Zodra we erkennen dat jouw generatie en de generatie van jouw kinderen niet hoeven te lijden aan ziektes, hebben we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om onze investeringen in de toekomst zo te doen dat dit werkelijkheid kan worden. Je moeder en ik willen ons deel doen. Het genezen van ziekten zal tijd nodig hebben. In een korte periode van vijf of tien jaar, lijkt het misschien alsof we niet veel verschil maken. Maar over een langere periode zullen de zaadjes die we nu planten, groeien, zodat op een dag, jij of jouw kinderen, te zien zal krijgen waar wij nu alleen nog van kunnen dromen: een wereld waarin niemand hoeft te lijden onder een ziekte.

Er zijn zoveel mogelijkheden als deze. Als de samenleving meer van haar energie in één van deze grote uitdagingen stopt, laten we voor de komende generatie een mooiere wereld achter.